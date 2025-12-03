Sapete che lei… Giuseppe Conte il commento su Giorgia Meloni a DiMartedì
In un clima politico che continua a surriscaldarsi, le parole pronunciate da Giuseppe Conte negli studi di DiMartedì hanno aperto un nuovo fronte di polemica, partendo da un invito mancato e arrivando a un attacco diretto alla presidente del Consiglio. L’ex premier, con tono calmo ma deciso, ha rievocato l’occasione persa di un confronto pubblico ad Atreju, la kermesse della destra, dove Giorgia Meloni aveva invitato lui ed Elly Schlein per un dibattito a tre. Un appuntamento che, a suo dire, avrebbe potuto trasformarsi in un momento di chiarezza politica e di trasparenza verso gli elettori, cosa che a suo giudizio oggi mancherebbe. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Scopri altri approfondimenti
?Vegliate dunque perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.(Mt 24,37-44) Si accende la prima candela ?detta “del Profeta” — 1 domenica di Avvento? 30/11/2025 - facebook.com Vai su Facebook
Indagine parallela. Giuseppe Conte: "No a scambi Marche-Campania. Ricci chiarisca con il pm, altrimenti..." - Nel corso della rassegna PiazzAsiago, organizzata da Alessandro De Angelis e David Parenzo, Giuseppe Conte è intervenuto sulle principali questioni di politica estera e interna, a partire dalle ... Da huffingtonpost.it
Giuseppe Conte: “Un governo che esulta perché le persone non vanno a votare si dovrebbe vergognare” - Intervistato dal Corriere della Sera, secondo il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte “la disaffezione è la principale malattia della nostra democrazia. Riporta blitzquotidiano.it
M.A.R.C. - Giuseppe Conte scopre il garantismo - 110 e lode a Giuseppe Conte, che ha scoperto qualcosa che il Giornale sostiene dal 1974: un avviso di garanzia non equivale a una condanna. Lo riporta ilgiornale.it
Giuseppe Conte a Bruxelles: «Vogliamo qualcuno pronto a cambiare le regole in Europa» - «Appoggeremo un presidente della Commissione europea che possa mettere in discussione le regole» dice a proposito del toto ... Secondo giornalettismo.com
M5s, Giuseppe Conte confermato presidente: «Sempre dalla parte giusta» - Giuseppe Conte è confermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. Scrive leggo.it
Giuseppe Conte riconfermato presidente del M5S con l’89,3% dei voti - Al quesito: "Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione ... Secondo tg24.sky.it