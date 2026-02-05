Domani riparte la rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ all’Ego’ Lounge, organizzata con il ‘Consorzio Eventi Editoriali’. Gli eventi tornano a riempire il locale, anche se ancora si parla di “se” e “ma”. La voglia di tornare alla normalità c’è, ma resta il timore di quello che potrebbe succedere in futuro. Per ora, si aspetta con curiosità il ritorno delle serate di racconti e incontri, sperando che tutto vada per il meglio.

Riparte domani la rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ dell’Ego’ Lounge in collaborazione con il ‘Consorzio Eventi Editoriali’. Nel locale di Fausto Beretta 23, alle 18.30, sarà presentato il libro-compendio di Pierandrea Andriulli (nella foto), Paolo Frignani e Niccolò Govoni ‘Non succede, ma se succede. siamo pronti?’, tra guerre, crisi e disinformazione: le sfide della sicurezza in Europa, che contiene una guida pratica per la popolazione europea in caso di catastrofe naturale. I tre autori affrontano il problema della sicurezza e del futuro dell’ Europa che purtroppo non sono più percepiti come materia per addetti ai lavori, ma come questione che interpella direttamente i cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Non succede, ma se succede...’. Sicurezza e futuro per l’Europa

Approfondimenti su Europa Futuro

Venerdì 6 si apre la nuova edizione di ‘Racconti sotto l’ulivo’ all’Ego’ Lounge di Ferrara.

Recentemente, l’assenza di Cloudflare dall’Italia ha suscitato discussioni sulla gestione dei servizi online e sulla sicurezza digitale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

America CAN'T Compete with China’s High-Tech Future!

Ultime notizie su Europa Futuro

Argomenti discussi: Presentazione del libro Non succede, ma se succede…siamo pronti?; 'Racconti sotto l’ulivo': presentazione del libro-compendio 'Non succede, ma se succede… siamo pronti?'; ‘Non succede, ma se succede...’. Sicurezza e futuro per l’Europa; Ho fatto appendere un 'Decalogo della gentilezza' nei corridoi della scuola. Chi semina gentilezza raccoglie storie belle. INTERVISTA alla Professoressa Annamaria Citino.

‘Non succede, ma se succede...’. Sicurezza e futuro per l’EuropaRiparte domani la rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ dell’Ego’ Lounge in collaborazione con il ‘Consorzio Eventi Editoriali’. Nel locale di ... ilrestodelcarlino.it

«Non succede, ma se succede...» La coppia Rogen - Theron e la loro relazione complicataNon succede, ma se succede... è un film del 2019 diretto da Jonathan Levine, con Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr., Andy Serkis, June Diane Raphael e Bob Odenkirk. Il film, che andrà in ... lagazzettadelmezzogiorno.it

BYPASS FERROVIARIO: NEGRIOLLI RASSICURA SULLO STATO DEI LAVORI, "ATTIVITA' AVVENGONO NELLA MASSIMA SICUREZZA" Bypass ferroviario di Trento: Laura Boschini succede a Stefano Robol come coordinatrice dell'Osservatorio ambientale facebook