' Racconti sotto l’ulivo' | presentazione del libro-compendio ' Non succede ma se succede… siamo pronti?'

Venerdì 6 si apre la nuova edizione di ‘Racconti sotto l’ulivo’ all’Ego’ Lounge di Ferrara. La rassegna, organizzata con il consorzio eventi editoriali, presenta il libro-compendio ‘Non succede, ma se succede… siamo pronti?’. Una serie di incontri dedicati alla narrativa, pronti ad attirare gli appassionati della città.

Riparte venerdì 6 la rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ dell’Ego’ Lounge di Ferrara in collaborazione con il consorzio eventi editoriali. Nel locale di Fausto Beretta 23 (ore 18.30) sarà presentato l’interessante libro-compendio di Pierandrea Andriulli, Paolo Frignani e Niccolò Govoni ‘Non succede, ma se succede. siamo pronti?’, tra guerre, crisi e disinformazione: le sfide della sicurezza in Europa, che contiene una guida pratica per la popolazione europea in caso di catastrofe naturale. Il libro analizza la complessa situazione geopolitica contemporanea: i rapporti internazionali, i tipi di guerra, i conflitti principali in atto, focalizzandosi, poi, sulla situazione in Europa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

