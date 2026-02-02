' Racconti sotto l’ulivo' | presentazione del libro-compendio ' Non succede ma se succede… siamo pronti?'

Da ferraratoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 6 si apre la nuova edizione di ‘Racconti sotto l’ulivo’ all’Ego’ Lounge di Ferrara. La rassegna, organizzata con il consorzio eventi editoriali, presenta il libro-compendio ‘Non succede, ma se succede… siamo pronti?’. Una serie di incontri dedicati alla narrativa, pronti ad attirare gli appassionati della città.

Riparte venerdì 6 la rassegna ‘Racconti sotto l’ulivo’ dell’Ego’ Lounge di Ferrara in collaborazione con il consorzio eventi editoriali. Nel locale di Fausto Beretta 23 (ore 18.30) sarà presentato l’interessante libro-compendio di Pierandrea Andriulli, Paolo Frignani e Niccolò Govoni ‘Non succede, ma se succede. siamo pronti?’, tra guerre, crisi e disinformazione: le sfide della sicurezza in Europa, che contiene una guida pratica per la popolazione europea in caso di catastrofe naturale. Il libro analizza la complessa situazione geopolitica contemporanea: i rapporti internazionali, i tipi di guerra, i conflitti principali in atto, focalizzandosi, poi, sulla situazione in Europa.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Racconti sotto lulivo

Supino, presentazione del libro " Racconti della mia vita in Francia sotto l'occupazione tedesca"

Pio e Amedeo: «Siamo sempre stati sinceri. Se non piacciamo è per pregiudizio, come succede a Gigi D’Alessio. Il tradimento? Non va sempre colpevolizzato»

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.