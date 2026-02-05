Claudio Lippi ha deciso di smentire le voci sulla sua salute. A 80 anni, il conduttore ha pubblicato il suo primo post su Instagram, scrivendo chiaramente: “Sono vivo e non sono in terapia intensiva”. Con queste parole, ha voluto rassicurare i fan e mettere fine alle preoccupazioni che circolavano nelle ultime settimane. Lippi si presenta in forma e pronto a riprendere la sua attività, lasciando alle spalle ogni dubbio sulla sua condizione.

“ Sono vivo e non sono in terapia intensiva “. Con queste parole nette e disarmanti, Claudio Lippi ha fatto il suo ingresso su Instagram, dissipando ogni preoccupazione e aprendo un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera televisiva. A pochi mesi dal compimento degli 81 anni, il conduttore che ha accompagnato generazioni di italiani davanti allo schermo ha scelto i social per riprendere quel dialogo con il pubblico che definisce, senza mezzi termini, vita. Il primo video pubblicato sul suo profilo ufficiale è un manifesto di autenticità. Lippi appare sereno, con quel sorriso bonario che lo ha reso una delle figure più amate della tv italiana, ma con una determinazione nuova negli occhi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Non sono in terapia intensiva”: Claudio Lippi, a 80 anni, sbarca su Instagram

Approfondimenti su Claudio Lippi

A 80 anni, Claudio Lippi fa il suo debutto su Instagram.

Claudio Lippi torna sui social a 80 anni e rassicura i fan.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Argomenti discussi: Claudio Lippi sui social: Sono vivo, non sono in terapia intensiva. Sono stato boicottato da una certa situazione che si è creata nel 2006 e che vi racconterò; Claudio Lippi sbarca su Instagram a 80 anni: Sono vivo e non sono in terapia intensiva; Psicologia sui social, Michele Mezzanotte: Perché no? La terapia non è solo nella stanza d'analisi; Claudio Lippi sbarca su Instagram: Sono vivo, non sono in terapia intensiva.

Claudio Lippi sui social: «Sono vivo, non sono in terapia intensiva. Sono stato boicottato da una certa situazione che si è creata nel 2006 e che vi racconterò»Il profilo Instagram è stato aperto su suggerimento della figlia Federica. «È un modo dopo 21 anni di silenzio per riprendere il rapporto con quella che per me è vita, il rapporto con il pubblico» ... vanityfair.it

Claudio Lippi malato, come sta: Sono vivo e non sono in terapia intensivaClaudio Lippi rompe il silenzio dopo le ultime indiscrezioni: Sono vivo, non sono in terapia intensiva. E debutta su Instagram ... corrieredellosport.it

Il nuovo profilo Instagram è aperto da pochi giorni, ma Claudio Lippi sta recuperando il tempo perduto, pubblicando post, video... Leggi l'articolo #ClaudioLippi facebook

A 80 anni Claudio Lippi ha aperto un profilo social. Lo storico conduttore si racconta per smentire con ironia le notizie circolate a inizio febbraio sul suo stato di salute: "Sono vivo e sto bene". Un nuovo inizio digitale per raccontare sei decenni di tv: "Il rapporto x.com