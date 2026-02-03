Claudio Lippi torna sui social a 80 anni e rassicura i fan. Dopo essere stato visto in ospedale pochi giorni fa, il conduttore pubblica un messaggio diretto: “Sono vivo (senza rancore)”. Lippi sceglie di condividere il suo stato sui social, dimostrando di essere in buona forma e di voler mettere fine alle preoccupazioni. La sua presenza online sorprende molti, ma lui non si ferma e continua a comunicare con il pubblico.

Milano – Claudio Lippi non finisce di stupire. Lo avevamo ‘lasciato’ pochi giorni fa in un letto d’ospedale, durante un’intervista con Fabrizio Corona nel corso della puntata ‘incriminata’ di ‘Falsissimo’, lo ritroviamo sui social, questa volta però dal suo account ufficiale. Già, perché il celebre presentatore a 80 anni ha deciso di aprire un account su Instagram e iniziare a dialogare in rete. Ma per dire cosa? Scopriamolo insieme. Claudio Lippi: “Sono vivo, non sono in terapia intensiva come qualcuno ha detto”. Iniziamo col dire che è sbarcato sui social media con un video per rassicurare il pubblico sulle sue condizioni di salute, dichiarando di essere vivo e smentendo le voci che lo vedevano ricoverato in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Claudio Lippi sbarca sui social a 80 anni e rassicura: "Sono vivo (senza rancore)"

A 80 anni, Claudio Lippi fa il suo debutto su Instagram.

Claudio Lippi ha deciso di chiarire la sua situazione sui social, aprendo un profilo Instagram.

