Claudio Lippi sbarca su Instagram a 80 anni | Sono vivo non in terapia intensiva Corona? Ha avuto coraggio a parlare dei circolini – Il video

A 80 anni, Claudio Lippi fa il suo debutto su Instagram. In un video, rassicura i fan: «Sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto in altri video». Lippi vuole chiarire ogni dubbio e mostra di essere in buona salute, lasciando da parte ogni preoccupazione.

« Sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto nel corso di altri appuntamenti». Risponde così Claudio Lippi alle ricostruzioni di Fabrizio Corona in una delle ultime puntate del suo format Falsissimo. L’ex conduttore ha pubblicato un video su Instagram per rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute e smentire le voci che circolano pubblicamente sul suo conto, messe in giro dall’ex re dei paparazzi, che di lui diceva: «È in fin di vita, anche se lui dice che non sta morendo». Lo sbarco su Instagram. Claudio Lippi, spiega così il suo approdo su Instagram a 80 anni d’età: «Ho una lunga storia da raccontarvi.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Claudio Lippi

Claudio Lippi rompe il silenzio e smentisce le voci sulla sua salute.

Claudio Lippi ha deciso di chiarire la sua situazione sui social, aprendo un profilo Instagram.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Claudio Lippi In Terapia Intensiva: Videochiamata Con Corona Contro Mediaset

Ultime notizie su Claudio Lippi

Claudio Lippi sbarca su Instagram dopo Falsissimo: Dire la verità per me è essenzialeClaudio Lippi sbarca sui social e rompe il silenzio sulla sua salute Claudio Lippi sbarca ufficialmente sui social e lo ... tuttosulgossip.it

Claudio Lippi malato, come sta: Sono vivo e non sono in terapia intensivaClaudio Lippi rompe il silenzio dopo le ultime indiscrezioni: Sono vivo, non sono in terapia intensiva. E debutta su Instagram ... corrieredellosport.it

Negli ultimi giorni il nome di Claudio Lippi è finito al centro di un vortice mediatico surreale, alimentato da voci allarmistiche e ricostruzioni distorte. Dopo una puntata controversa di Falsissimo, in cui Fabrizio Corona aveva parlato di lui dicendo «È in fin di vita, - facebook.com facebook

Come sta Claudio Lippi, il conduttore rompe il silenzio in un video: “Sono vivo e non sono in terapia intensiva" x.com