Grande Fratello Vip Signorini chiama tre super vip | ecco chi sono le concorrenti incredibili!

Tre prime donne famosissime nel mirino di Alfonso Signorini per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality più atteso della televisione: una showgirl, una campionessa e una top model di fama internazionale. Sapete di chi stiamo parlando? Scopriamo di seguito i loro nomi! Leggi anche: Alfonso Signorini si sposa: il suo fidanzato è ricchissimo, vi sveliamo che lavoro fa Il Grande Fratello Vip si prepara a tornare con un’edizione che promette di essere esplosiva. Dopo mesi di incertezze sul futuro del format, sembra ormai confermato che Alfonso Signorini sarà di nuovo al timone del reality di punta di Mediaset. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Grande Fratello Vip, Signorini chiama tre super vip: ecco chi sono le concorrenti incredibili!

