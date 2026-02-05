Non riesci mai a rispondere in tempo su WhatsApp? La funzione che stavi aspettando è arrivata

Questa mattina WhatsApp ha annunciato una novità che farà felici molti utenti. Ora è possibile rispondere ai messaggi anche quando non si può digitare, grazie a una nuova funzione che permette di rispondere alle chat direttamente dalla notifica o dal pannello di controllo. La funzione è stata pensata per chi si trova in situazioni in cui non può usare il telefono normalmente, come durante una riunione, mentre si guida o si è a cena. Molti aspettavano questa novità, e finalmente è arrivata.

Capita a tutti. Sei in riunione, stai guidando, sei a cena con amici o semplicemente hai le mani occupate. Il telefono vibra, qualcuno ti chiama su WhatsApp, ma non puoi rispondere. E così quella notifica di chiamata persa resta lì, testimone silenzioso di un’opportunità di comunicazione mancata. Magari volevi solo far sapere all’altra persona che hai visto, che non la stai ignorando, che risponderai appena possibile. Ma scrivere un messaggio mentre sei impegnato non è pratico, e rimandare troppo può sembrare scortese. È una situazione talmente comune che WhatsApp ha deciso di affrontarla direttamente, introducendo una funzione che promette di colmare questo vuoto comunicativo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

