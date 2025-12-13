Facebook e WhatsApp si integrano | la funzione nascosta che ti farà risparmiare tempo

Facebook e WhatsApp si uniscono attraverso una nuova funzione nascosta che semplifica la condivisione di contenuti tra le due piattaforme. Questa innovazione permette di risparmiare tempo e rendere più immediato il processo di condivisione di foto, video e post, migliorando l’esperienza utente e favorendo una comunicazione più fluida tra amici e contatti.

Quante volte ti è capitato di imbatterti in una foto divertente, un video interessante o un post coinvolgente su Facebook e di volerlo immediatamente condividere con i tuoi contatti WhatsApp. La procedura classica prevede di copiare il link, aprire WhatsApp, incollarlo nella chat e sperare che l’anteprima si carichi correttamente. Un processo macchinoso che Facebook ha deciso di semplificare radicalmente con una funzione di integrazione diretta tra le sue piattaforme. Questa novità, inizialmente distribuita sulla versione Android dell’app e successivamente arrivata anche su iOS, rappresenta un tassello importante nel progetto di integrazione dei servizi del colosso di Menlo Park. Screenworld.it WhatsApp, in arrivo una nuova funzione per i gruppi - Le novità di WhatsApp continuano a rendere la piattaforma un luogo sempre migliore per svolgere diversa azioni. tecnoandroid.it

WhatsApp testa funzione per scovare fake news con l’IA: cos’è e come funziona Ask Meta AI - starebbe lavorando ad una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per cercare di contrastare la diffusione di disinformazione e ... tg24.sky.it

Arriva un codice via SMS, poi un messaggio su WhatsApp da un contatto della tua rubrica: sembra tutto normale, ma è una trappola. Così una nuova truffa riesce a rubare l’account in pochi secondi, sfruttando la fiducia tra amici. - facebook.com facebook

© Screenworld.it - Facebook e WhatsApp si integrano: la funzione nascosta che ti farà risparmiare tempo

Impostare e condividere posizioni false con WhatsApp, Facebook (e Pokemon Go)

Video Impostare e condividere posizioni false con WhatsApp, Facebook (e Pokemon Go) Video Impostare e condividere posizioni false con WhatsApp, Facebook (e Pokemon Go)