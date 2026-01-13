Wwf su Cava Fornace | Ulteriore sviluppo? Una bomba a orologeria
La discarica Cava Fornace a Montignoso rappresenta una minaccia crescente per l’ambiente, in particolare per il lago di Porta, zona di notevole importanza naturalistica. Secondo il WWF, questa situazione si configura come un problema urgente, definendola come una
"La discarica Cava Fornace a Montignoso è una bomba ad orologeria per l’ambiente e in particolare per il lago di Porta, area naturale di importanza comunitaria". Il Wwf Toscana "di fronte al nuovo progetto di ulteriore sviluppo della discarica" rivolge un "appello a giunta e consiglio regionale perchè si fermi ogni ipotesi di prosecuzione di conferimento dei rifiuti e si proceda alla messa in sicurezza". La scorsa settimana, ricorda il Wwf "si è tenuta la commissione consiliare sulla discarica: l’incontro ha registrato una posizione unanime di tutte le locali forze politiche e associazioni ambientaliste in merito alla necessità di chiudere l’impianto – riassume il Wwf – tra i partecipanti, il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi e l’assessore all’ambiente di Montignoso Giulio Francesconi hanno espresso il loro accordo sulla cessazione dell’attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it
