Cava Fornace Wwf lancia appello alla Regione | La discarica va chiusa è una bomba a orologeria

Il Wwf ha rivolto un appello alla Regione Toscana affinché chiuda la discarica di Cava Fornace a Montignoso, considerata una minaccia per l’ambiente, in particolare per il lago di Porta, area naturale di rilevanza comunitaria. La situazione rappresenta un rischio crescente, e la chiusura della discarica è ritenuta urgente per tutelare la salute del territorio e delle risorse naturali locali.

