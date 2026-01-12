Cava Fornace Wwf lancia appello alla Regione | La discarica va chiusa è una bomba a orologeria
Il Wwf ha rivolto un appello alla Regione Toscana affinché chiuda la discarica di Cava Fornace a Montignoso, considerata una minaccia per l’ambiente, in particolare per il lago di Porta, area naturale di rilevanza comunitaria. La situazione rappresenta un rischio crescente, e la chiusura della discarica è ritenuta urgente per tutelare la salute del territorio e delle risorse naturali locali.
"La discarica Cava Fornace a Montignoso" in provincia di Massa Carrara, è "una bomba ad orologeria per l'ambiente e in particolare per il lago di Porta, area naturale di importanza comunitaria" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
