Pericolo non lo mangiate Scatta il ritiro dai supermercati italiani | l’allarme

È stato avviato un richiamo alimentare in Italia per un lotto di Filetti di Nasello Atlantico surgelati marca Despar. Le confezioni sono state ritirate dai supermercati a causa del rischio di presenza di corpi estranei. Si consiglia ai consumatori di non consumare il prodotto e di verificare eventuali acquisti per evitare rischi alla salute. Per ulteriori dettagli, si invita a consultare le comunicazioni ufficiali.

Scatta il richiamo alimentare per un lotto di Filetti di Nasello Atlantico surgelati a marchio Despar, ritirati dai supermercati per la possibile presenza di corpi estranei all’interno delle confezioni. La decisione è stata presa in via precauzionale, con l’immediata rimozione del prodotto dagli scaffali. L’allarme riguarda un solo lotto specifico e non coinvolge l’intera produzione. Despar invita i consumatori che abbiano già acquistato il prodotto interessato a non consumarlo e a riportarlo presso il punto vendita di acquisto. La segnalazione è stata diffusa direttamente dall’azienda attraverso un avviso ufficiale rivolto alla clientela. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un lotto di pesto alla genovese è stato ritirato dai supermercati Coop in Italia a causa di un sospetto rischio microbiologico.

