Proprio quel latte lì Scatta il ritiro dai supermercati italiani | l’allarme del ministero

Due lotti di latte in polvere Nidina Optipro 1, destinato ai neonati e commercializzato con il marchio Nestlé, sono stati ritirati dal mercato a causa di un potenziale rischio microbiologico. L'allerta è stata pubblicata dal Ministero della Salute attraverso il portale dedicato alle notifiche di sicurezza alimentare, dopo che lo stesso produttore ha disposto un richiamo precauzionale. Secondo quanto comunicato, il prodotto interessato è il latte in polvere Nidina Optipro 1 realizzato dalla Nestlé Netherland BV nello stabilimento di Nunspeet, nei Paesi Bassi, e distribuito anche in Italia in diversi formati.