Proprio quel latte lì Scatta il ritiro dai supermercati italiani | l’allarme del ministero

Thesocialpost.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero ha avviato un richiamo dei due lotti di latte in polvere Nidina Optipro 1, prodotto da Nestlé, a causa di un possibile rischio microbiologico. Il provvedimento interessa i supermercati italiani e riguarda un alimento destinato ai neonati, per garantire la sicurezza dei consumatori.

Due lotti di  latte in polvere Nidina Optipro 1, destinato ai neonati e commercializzato con il marchio Nestlé, sono stati ritirati dal mercato a causa di un potenziale rischio microbiologico. L’allerta è stata pubblicata dal Ministero della Salute attraverso il portale dedicato alle notifiche di sicurezza alimentare, dopo che lo stesso produttore ha disposto un  richiamo precauzionale. Secondo quanto comunicato, il prodotto interessato è il latte in polvere  Nidina Optipro 1  realizzato dalla  Nestlé Netherland BV  nello stabilimento di Nunspeet, nei Paesi Bassi, e distribuito anche in Italia in diversi formati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

proprio quel latte l236 scatta il ritiro dai supermercati italiani l8217allarme del ministero

© Thesocialpost.it - “Proprio quel latte lì”. Scatta il ritiro dai supermercati italiani: l’allarme del ministero