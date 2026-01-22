Investire oltreoceano Simest vara la Misura Stati Uniti | oltre 300 mln per favorire l’export delle Pmi italiane

Simest, società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione, ha avviato la “Misura Stati Uniti” per sostenere le imprese italiane nel mercato statunitense. Con oltre 300 milioni di euro disponibili, l’iniziativa offre strumenti di finanza agevolata e investimenti in equity, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle PMI italiane negli Stati Uniti e favorire l’export, contribuendo alla loro crescita internazionale.

Più di 300 milioni di euro per rafforzare la presenza delle imprese italiane negli Stati Uniti. Simest, la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione, annuncia l’avvio della Misura Stati Uniti, un’offerta integrata che mette in campo 200 milioni di euro di finanza agevolata e oltre 100 milioni per interventi in equity. La Misura rientra nel Piano d’Azione per l’Export promosso dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e punta a sostenere gli investimenti diretti e la crescita del tessuto produttivo nazionale nel mercato statunitense, attraverso risorse proprie e fondi pubblici del Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con la Farnesina.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Simest e Camera di commercio dell’India, intesa a Mumbai: più facile investire per le Pmi dei due PaesiSimest e la Camera di commercio dell’India di Mumbai hanno firmato un accordo per rafforzare la collaborazione economica tra Italia e India, facilitando le opportunità di investimento per le PMI di entrambi i Paesi e promuovendo la crescita internazionale delle imprese italiane.

Leggi anche: Nuovo fondo Crescita Pmi di Simest: 100 milioni per internazionalizzare le imprese italiane

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Scopri tutta la PROGRAMMAZIONE #ESTIVA firmata #Atlas Viaggi per #MedioRaggio e #OltreOceano! #GRECIA Cefalonia 14 - 21 Agosto / 850€ Creta 18 - 25 Agosto / 790€ Rodi 18 - 25 Agosto / 750€ Santorini 14 - 22 Agosto / 990€ - facebook.com facebook