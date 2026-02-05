Nocera Inferiore autorizzata Ztl in due strade del centro

La Giunta di Nocera Inferiore ha dato il via libera alla Ztl in due vie del centro, via Garibaldi e via Barbarulo. Dopo l’approvazione, seguirà l’ordinanza del comandante dei vigili che renderà effettiva la limitazione al traffico. La decisione mira a ridurre il caos e migliorare la qualità della vita nel cuore della città.

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che la Giunta Comunale ha approvato l’attivazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) in via Garibaldi e via Barbarulo, aggiornando quanto previsto dalla deliberazione 303 del 23 settembre 2025, a cui farà seguito l’ordinanza del Comandante.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Nocera Inferiore Ztl

A Nocera Inferiore, il 2026 si presenta come un anno di interventi mirati a migliorare la sicurezza e la qualità degli ambienti scolastici.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nocera Inferiore Ztl

Argomenti discussi: Ztl in Italia: elenco 2026 dei Comuni autorizzati dal MIT; Nocera Inferiore, via libera alla nuova ZTL in via Garibaldi e via Barbarulo: ecco orari e veicoli autorizzati.

Nocera Inferiore, via libera alla nuova ZTL in via Garibaldi e via Barbarulo: ecco orari e veicoli autorizzatiL’obiettivo dell’amministrazione è duplice: ridurre il traffico di attraversamento nel centro cittadino e migliorare sicurezza e qualità della vita per residenti e attività commerciali. agro24.it

Pet Store Conad - Nocera Inferiore | Nocera Inferiore facebook