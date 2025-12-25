Stress da lavoro a Nocera Inferiore nasce un centro dedicato

L’ASL Salerno scende in campo per contrastare il fenomeno dello stress lavoro-correlato con l'istituzione ufficiale di un presidio dedicato. Con una delibera il Direttore Generale Gennaro Sosto ha dato il via libera all'attivazione del "Centro di Ascolto, Sostegno e Orientamento". La struttura. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Il 19 dicembre, presso l'Auditorium della Cittadella universitaria di Monserrato, si è svolto il convegno SMART-T 2025, dedicato alla prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei disturbi muscoloscheletrici nel settore dei trasporti.