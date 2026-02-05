Noa Lang shock su Conte | Al Napoli trattamento iniquo ecco perché me ne sono andato

Noa Lang si lascia andare e critica apertamente il Napoli e il suo ex allenatore Antonio Conte. In un’intervista a ESPN, l’esterno offensivo ha spiegato perché ha deciso di lasciare il club azzurro e si è detto deluso dal trattamento ricevuto. Lang ha raccontato di aver vissuto mesi complicati sotto la guida di Conte, che lo avrebbe messo ai margini della squadra. Ora, con il trasferimento al Galatasaray, il giocatore sembra aver voltato pagina e non ha nascosto il suo disappunto per come sono andate le cose a Napoli.

Noa Lang esce allo scoperto e scuote il post-mercato del Napoli. L'esterno offensivo, fresco di trasferimento al Galatasaray, ha rilasciato dichiarazioni pesanti ai microfoni di ESPN, ricostruendo i mesi difficili trascorsi in azzurro sotto la gestione di Antonio Conte. Un rapporto mai decollato, quello tra il classe '99 e l'allenatore salentino, che ha portato alla separazione definitiva nella sessione invernale. L'ATTACCO A CONTE – "Non c'era feeling con l'allenatore", ha ammesso Lang senza giri di parole. Secondo quanto riferito dal calciatore, la scelta di lasciare l'Italia non sarebbe dipesa dal gruppo o dall'ambiente, ma da un trattamento ritenuto non professionale.

