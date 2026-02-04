Perchè Noa Lang è andato via dal Napoli | le parole del giocatore

Noa Lang ha lasciato il Napoli dopo sei mesi. Il giocatore ha spiegato di aver deciso di andarsene durante un'intervista a ESPN, nel programma “Transfer Deadline Show”. Non ha dato molte spiegazioni, ma ha fatto capire che la decisione è stata sua e che non ci sono stati problemi con la squadra. La sua partenza ha sorpreso molti tifosi, che si chiedono cosa sia successo davvero dietro le quinte.

Perchè Noa Lang ha lasciato il Napoli a soli sei mesi dal suo arrivo in azzurro? A questa domanda ha provato a rispondere lo stesso giocatore nel corso di un'intervista rilasciata a Espn, alla trasmissione “Transfer Deadline Show”. “Non ho avuto un feeling con l'allenatore. Lasciamo perdere. So.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Noa Lang Napoli

La partenza di Noa Lang dal Napoli ha preso tutti di sorpresa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Noa Lang Napoli

Argomenti discussi: L'ala classe 2002 è il sostituto di Noa Lang. Arriva dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto; pronto per lui un contratto fino al 2031, se verrà riscattato.; Napoli, Di Canio smonta Conte sugli assenti. Alisson Santos divide: perché una riserva è stata preferita a Lang; Perché il Napoli ha preso Giovane: le cessioni di Lang e Lucca, l'infortunio di Neres e il ruolo con Conte; Noa Lang inizia la sua avventura al Galatasaray: oggi il primo allenamento – IL VIDEO.

Perchè Noa Lang è andato via dal Napoli: le parole del giocatoreL'attaccante olandese, in un'intervista rilasciata a Espn, ha parlato del suo approdo al Galatasaray, del rapporto con Conte e dell'obiettivo Mondiali ... napolitoday.it

Napoli, Conte e la Turchia. Noa Lang: Non è scatta la scintilla. Se non ricevi apprezzamenti…Non è scattata la scintilla con Antonio Conte – ha specificato il classe 1999 -. Devi anche essere trattato onestamente e non avevo affatto quella sensazione. All’inizio sentivo di voler lottare per ... gianlucadimarzio.com

Il "perchè no" del CEO Wilson, di qualche mese fa, diventa un si. Ecco i voli attualmente prenotabili - facebook.com facebook