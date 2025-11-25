Nostalgia degli anni ‘80 e ‘90 al Teatro Nuovo arriva lo spettacolo ' Bim Bum Bam Party'
Il mitico format di 'Bim Bum Bam' arriva al Teatro Nuovo giovedì 27 alle 21 con lo spettacolo evento 'Bim Bum Bam Party'. A condurre la serata Uan, con la voce live di Pietro Ubaldi, accompagnato da due dei volti storici del programma - Manuela Blanchard (nella foto) e Marco Bellavia - e da una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Gli anni ’80 non sono nostalgia, ma un’energia che continua a ritornare. Un ritornello di Baglioni diventava il tuo motorino, un verso di Venditti la tua serata a Trastevere, una nota di Ramazzotti il tuo primo brivido d’estate. Le cassette dentro lo stereo erano ma Vai su Facebook
Nostalgia '90 e Viva gli anni '90 tornano nel Lazio, l'evento musicale a Morolo: «Diamo vita a un fiorire di ricordi ed emozioni» - La collaborazione tra i due giganti del revival promette un’estate di eventi, musica e ricordi. Come scrive ilmessaggero.it