Katia Follesa festeggia insieme a Vincenzo Ferrera e al suo ex Angelo Pisani lui | Se è felice lo sono anch'io

Katia Follesa ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di Vincenzo Ferrera e del suo ex Angelo Pisani. Durante la serata, tutti hanno brindato insieme, senza imbarazzi, dimostrando che si può amare anche dopo un matrimonio finito. Angelo Pisani ha detto che la sua serenità con Katia dimostra che le cose possono andare avanti in modo positivo. La festa ha mostrato un nuovo modo di vivere i rapporti, senza rancori e con tanta semplicità.

Una lezione di amore post-matrimoniale quella offerta da Angelo Pisani. L'attore ha raccontato la serenità ritrovata con Katia Follesa, suggellata da una festa di compleanno in cui l'ex marito e il nuovo compagno di lei, Vincenzo Ferrera, hanno brindato insieme senza imbarazzi: "Ci si può amare anche dopo".

