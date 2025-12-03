Capello | Nkunku? Contro la Lazio mi è piaciuto Scudetto? Il punto in più del Milan è…

Intervistato in esclusiva dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato dello scudetto tra Milan Napoli e del ruolo di Christopher Nkunku. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Capello: “Nkunku? Contro la Lazio mi è piaciuto. Scudetto? Il punto in più del Milan è…”

Argomenti simili trattati di recente

La stoccata di #Capello a #TheoHernandez, il confronto con #Bartesaghi e l'aneddoto di #Tassotti: poi elogi e fiducia per #Leao e #Nkunku Vai su X

La stoccata di Capello a Theo Hernandez, il confronto con Bartesaghi e l'aneddoto di Tassotti Poi elogi e fiducia per Leao e Nkunku - facebook.com Vai su Facebook

Capello: "Maignan è una garanzia, Nkunku merita fiducia. E Bartesaghi..." - Fabio Capello, ex tecnico rossonero, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha commentato così la vittoria del Milan contro la Lazio: "Se Modric ha vissuto per la prima volta una ... Secondo msn.com

Leao Milan, i complimenti di Capello! Ecco dove è migliorato il portoghese. Segui le ultimissime - Segui le ultimissime La vittoria del Milan contro la Lazio ha confermato le ambizioni scudetto dei rossoneri, che per una no ... Lo riporta milannews24.com

Nkunku, l’investimento da 42 milioni fatica a ingranare: contro la Lazio in Coppa Italia serve una svolta per convincere Allegri e l’ambiente - Nkunku, l’investimento da 42 milioni fatica a ingranare: contro la Lazio in Coppa Italia serve una svolta per convincere Allegri e l’ambiente La parabola rossonera di Christopher Nkunku rischia di tra ... Secondo milannews24.com

Nkunku, occasione mancata: Calvarese, revisione sbagliata - Prima però ci sarà da alzare il livello contro le cosiddette piccole. msn.com scrive

Nkunku, il tempo passa, le occasioni anche: giovedì in Coppa nuova chance per prendersi il Milan - Sì, non sembra esser cambiato molto nella storia e vita di Christopher Nkunku. Scrive milannews.it

Milan, avete sentito? L’annuncio su Nkunku prima della Lazio - Lazio, dove Nkunku dovrebbe partite titolare: arriva un annuncio sul giocatore. Lo riporta spaziomilan.it