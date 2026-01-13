Milan Capello | Nkunku finalmente sbloccato psicologicamente Il movimento sul gol è una gran cosa
Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' la crescita di Nkunku. Secondo l’allenatore, il calciatore sembra aver superato le difficoltà psicologiche e ha mostrato un miglioramento evidente nel movimento sul gol. Questi segnali indicano una fase positiva per il giocatore e per la sua squadra.
Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi anche la prestazione di Christopher Nkunku contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Nkunku segnali ancora tiepidi: per lasciare il segno sul Milan serve una cosa precisa
Leggi anche: Milan, Pedullà: “Nkunku? Sbagliato giudicare dopo 3/4 mesi in Italia. Si è sbloccato a livello psicologico”
Capello elogia Nkunku: "Finalmente vediamo un attaccante vero, sbloccato psicologicamente" - Intervistato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Fabio Capello ha parlato di Milan, mettendolo in guardia anche in ottica quarto posto, perché se dovesse continuare ... milannews.it
Fiorentina Milan, Fabio Capello durissimo sui rossoneri: «Ho visto una squadra troppo lenta, senza idee e gioco» - Fiorentina Milan, Fabio Capello durissimo sui rossoneri: «Ho visto una squadra troppo lenta, senza idee e gioco» L’ex tecnico rossonero Fabio Capello offre la sua consueta valutazione sul campionato s ... calcionews24.com
Milan, punto interrogativo. Nkunku e brividi finali. La vittoria diventa tabù - A Firenze il secondo pari di fila, e in pieno recupero Brescianini prende la traversa. msn.com
Fiorentina Milan Le parole di Capello - facebook.com facebook
Fiorentina #Milan Le parole di #Capello x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.