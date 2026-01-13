Milan Capello | Nkunku finalmente sbloccato psicologicamente Il movimento sul gol è una gran cosa

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' la crescita di Nkunku. Secondo l’allenatore, il calciatore sembra aver superato le difficoltà psicologiche e ha mostrato un miglioramento evidente nel movimento sul gol. Questi segnali indicano una fase positiva per il giocatore e per la sua squadra.

Fiorentina Milan, Fabio Capello durissimo sui rossoneri: «Ho visto una squadra troppo lenta, senza idee e gioco» - Fiorentina Milan, Fabio Capello durissimo sui rossoneri: «Ho visto una squadra troppo lenta, senza idee e gioco» L’ex tecnico rossonero Fabio Capello offre la sua consueta valutazione sul campionato s ... calcionews24.com

Milan, punto interrogativo. Nkunku e brividi finali. La vittoria diventa tabù - A Firenze il secondo pari di fila, e in pieno recupero Brescianini prende la traversa. msn.com

Fiorentina Milan Le parole di Capello - facebook.com facebook

Fiorentina #Milan Le parole di #Capello x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.