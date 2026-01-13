Milan Capello | Nkunku finalmente sbloccato psicologicamente Il movimento sul gol è una gran cosa

Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha commentato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' la crescita di Nkunku. Secondo l’allenatore, il calciatore sembra aver superato le difficoltà psicologiche e ha mostrato un miglioramento evidente nel movimento sul gol. Questi segnali indicano una fase positiva per il giocatore e per la sua squadra.

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha parlato in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi anche la prestazione di Christopher Nkunku contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

