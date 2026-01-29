Frana di Niscemi interviene l' esercito Si inizia con migliorare la viabilità delle strade

Questa mattina l’esercito ha iniziato a intervenire a Niscemi dopo la grande frana che ha interessato lo sperone dell’abitato. La prefettura ha richiesto l’aiuto delle forze armate per mettere in sicurezza le strade e migliorare la viabilità. I lavori sono partiti subito, e ora l’obiettivo è ridurre i rischi e ripristinare la circolazione il prima possibile.

A seguito dello smottamento del terreno che ha causato una profonda frana sullo sperone dove si erge l’abitato di Niscemi, la prefettura di Caltanissetta ha chiesto l’intervento dell’Esercito, interessando il Comando Territoriale Sud della Forza Armata. Opere di ripristino della viabilità e bypass Nelle zone colpite dall’evento geologico che sta provocando il crollo di un lungo fronte sulla collina di Niscemi verso la piana di Gela, l’Esercito è intervenuto con il 4º reggimento Genio della Brigata Aosta per cominciare a migliorare la viabilità delle strade vicinali di collegamento tra le Provinciali 10 e 12, realizzando un bypass per evitare l’isolamento dell’abitato siciliano, considerata l’impraticabilità delle principali direttrici cittadine. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Frana di Niscemi, interviene l'esercito. Si inizia con migliorare la viabilità delle strade Approfondimenti su Niscemi Frana Frana di Niscemi: pioggia incessante, boati e paura nella notte. La collina scivola ancora. Atteso l'esercito, sospesi i mutui Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, mentre la terra continuava a scivolare sulla collina. Niscemi, la frana ingoia terreni, strade e abitazioni: le immagini impressionanti La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha causato ingenti danni a terreni, strade e abitazioni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Frana a Niscemi: il Movimento No MUOS denuncia il rischio della militarizzazione e della fragilità del territorio; Frana Niscemi, la collina scende verso la piana di Gela. Ciciliano: Situazione critica. Evacuate 1500 persone, case non recuperabili; Frana a Niscemi: la Regione Siciliana interviene per famiglie sfollate e servizi essenziali; Niscemi, gli esperti: Le argille sulle quali è costruito parte dell'abitato scivolano verso valle. Case a rischio. Pensare a interventi radicali. Lo speciale sulla frana a NiscemiMisure già alla firma, altre hanno bisogno di un provvedimento di legge e lo affronteremo nel Consiglio dei ministri, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. In Regione vi ... tg24.sky.it La Società Geologica Italiana interviene su frana NiscemiNapoli, 27 Gennaio - Il dissesto avvenuto ieri nel settore occidentale di Niscemi (v. immagine Google Earth) è una frana di tipo complesso già presente nella ... sciscianonotizie.it Facciamo il punto sulle attività operative in corso a Niscemi in seguito alla frana. facebook Frana in Sicilia: trent’anni di incuria, così Niscemi è venuta giù. La frana del 1997, le nove inutili ordinanze di Protezione civile, l’appalto del 2009 finito in nulla, i crolli di dieci anni dopo e il Piano “urgente” del 2023. @saulcaia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.