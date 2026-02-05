Niscemi primo vertice con i consulenti di Palermo che indagano sulla frana | la prossima settimana c' è il sopralluogo

Questa mattina a Niscemi si è tenuto il primo incontro tra i consulenti di Palermo che stanno indagando sulla frana che ha colpito la zona. La prossima settimana è previsto un sopralluogo sul sito, con l’obiettivo di capire cosa abbia provocato il cedimento del terreno. I tecnici sono stati nominati ufficialmente dal procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, e ora si preparano a studiare da vicino la situazione.

Sono stati nominati ufficialmente oggi dal procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, i consulenti tecnici per la frana di Niscemi. Si tratta di docenti universitari che svolgono la loro attività di didattica e di ricerca al dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli.

