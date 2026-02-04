Frana di Niscemi la Procura di Gela nomina tre professori dell' università di Palermo come consulenti

La Procura di Gela ha scelto tre professori dell’università di Palermo come consulenti per la frana di Niscemi. I docenti dovranno analizzare le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità. La nomina sarà ufficiale domani, giovedì 5 febbraio, e gli esperti si occuperanno di approfondimenti tecnici e scientifici sul terreno interessato.

Sono tre docenti dell'università di Palermo i consulenti tecnici che il procuratore capo di Gela nominerà domani (giovedì 5 febbraio) e che dovranno accertare le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità, attraverso analisi tecniche e scientifiche sul terreno interessato dallo.

