Niscemi le immagini spaventose mai viste prima | agghiacciante

Nuovi cedimenti stanno colpendo ancora il territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. La frana che si è sviluppata dal 25 gennaio continua a causare danni e a preoccupare i residenti. Le immagini sono sempre più spaventose e mostrano un paesaggio che cambia rapidamente, con terreni che si sgretolano e case a rischio. La situazione resta critica e le autorità monitorano attentamente l’area.

Nuovi cedimenti interessano il territorio di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, dove la frana che si è sviluppata dal 25 gennaio continua a provocare danni. Le immagini riprese con un drone mostrano la precarietà della zona accanto alla Biblioteca privata Angelo Marsiano, con un angolo dell'edificio sospeso nel vuoto e la terra che cede sotto le fondamenta. La frana, che dall'inizio dell'emergenza ha raggiunto una larghezza di oltre quattro chilometri, ha costretto i vigili del fuoco a intensificare i loro interventi, arrivati a 675 operazioni per garantire sicurezza e soccorso alla popolazione.

