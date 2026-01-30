La sorella di Stefano De Martino e papà Enrico dopo il lutto le immagini mai viste prima

La famiglia di Stefano De Martino ha mostrato immagini inedite del padre Enrico, pochi giorni dopo la perdita. La sorella del ballerino ha condiviso scatti che ritraggono il padre in momenti di intimità, lontano dai riflettori. Sono fotografie che parlano senza parole, arrivano dritte al cuore di chi ha seguito da vicino la vicenda. Nessuna lunga spiegazione, solo un gesto semplice ma potente per ricordare Enrico.

A volte il modo più forte per raccontare un dolore non è una lunga dichiarazione, ma un gesto minimo, quasi silenzioso. È quello che ha scelto Adelaide De Martino, sorella di Stefano De Martino per ricordare il padre Enrico, scomparso due settimane fa dopo una lunga malattia. Nelle sue storie Instagram ha condiviso un video rimasto finora privato, un frammento di vita che oggi acquista un peso completamente diverso. Nel filmato Adelaide è nel giorno delle sue nozze, avvolta nell’abito da sposa, mentre danza con il padre. Non c’è nulla di costruito, nulla di ostentato. I due si muovono insieme con una naturalezza disarmante, si cercano, si seguono, si sostengono.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Stefano De Martino

È stato annunciato il decesso di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, all'età di 61 anni.

Dopo la perdita del padre Enrico, scomparso a 61 anni a causa di una breve malattia, Stefano De Martino ha deciso di parlare per la prima volta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Stefano De Martino

