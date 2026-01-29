Fiorello torna a parlare della situazione a Niscemi dopo le immagini che circolano in rete. Durante la sua trasmissione su Rai Radio2, il conduttore ha commentato le terribili scene di distruzione e ha fatto un appello a chi può, chiedendo più fondi per aiutare la zona colpita dal maltempo. «Le immagini sono spaventose, servono più fondi», ha ripetuto, sottolineando la gravità di quello che sta succedendo. Fiorello ha anche ricordato che non bisogna mollare, anche di fronte a una tragedia così grande.

Anche oggi «La Pennicanza», il programma di Fiorello e Biggio in onda su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, ha parlato della Sicilia, parendo la puntata con un pensiero per le zone colpite dal maltempo: «Non molliamo la presa - ha detto Fiorello - oggi il pensiero va a Niscemi, quello che sta succedendo lì è più di una tragedia. Le immagini sono spaventose: bisogna agire, servono soldi. perché quelli che sono stati stanziati finora sono pochi. Ma si sono sbagliati, lo so! La situazione peggiora di giorno in giorno e vogliamo continuare a ricordarlo, perché il momento è davvero bruttissimo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - «Le immagini sono spaventose, servono più fondi»: l’appello di Fiorello per Niscemi

Approfondimenti su Niscemi Tragedia

L’Onu evidenzia come le persone più vulnerabili siano le più colpite dalle crisi globali, richiedendo 47 miliardi di dollari di fondi di emergenza.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Tragedia

Argomenti discussi: Giardini Naxos (Messina), le onde si fanno spaventose; Il ciclone Harry si abbatte sulle isole minori, Eolie isolate: mareggiate spaventose, onde altissime e venti; Ciclone Harry, resta la devastazione: le spaventose immagini da Cala Gonone; Centrosinistra all’attacco sui fondi per la Sicilia. Schlein: quelli stanziati non bastano.

«Le immagini sono spaventose, servono più fondi»: l’appello di Fiorello per NiscemiAnche oggi «La Pennicanza», il programma di Fiorello e Biggio in onda su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre, ha parlato della Sicilia, parendo la puntata con un pensiero per l ... msn.com

La Pennicanza, Fiorello: Oggi il pensiero va a Niscemi. Le immagini sono spaventose, bisogna agireSICLIA – Anche oggi Rosario Fiorello ha aperto il suo programma radiofonico La Pennicanza, in onda su Rai Radio2, RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre alle 13:45, parlando della Sicilia e ... newsicilia.it

Anche oggi la Pennicanza si apre con il cuore Fiorello ricorda ancora una volta i paesi colpiti dall’uragano Harvey… ma stavolta fa un appello speciale: aiutare gli abitanti di Niscemi Perché la voce di Fiorello fa sorridere… ma quando serve, sa anche fa - facebook.com facebook