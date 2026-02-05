Niscemi interventi straordinari per gli universitari delle zone colpite dal ciclone Harry
Gli studenti di Niscemi e delle zone colpite dal ciclone Harry riceveranno aiuti speciali. Il governo ha deciso di intervenire con misure straordinarie per supportare gli universitari che hanno subito danni o difficoltà a causa del maltempo. Le autorità stanno lavorando per mettere a disposizione risorse e assistenza, cercando di ripristinare la normalità il prima possibile.
Tutele speciali per gli studenti di Niscemi e delle aree interessate dal ciclone Harry. Sono in arrivo misure straordinarie a sostegno del diritto allo studio per gli studenti universitari residenti a Niscemi o provenienti dai territori duramente colpiti dal ciclone Harry. L'iniziativa nasce per rispondere alle difficoltà economiche e organizzative causate dall'emergenza meteo ancora in corso. In una comunicazione ufficiale inviata ai direttori dei quattro Enti regionali per il diritto allo studio universitario (Ersu), l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, nella foto d'apertura, ha sottolineato l'urgenza di individuare soluzioni concrete per garantire la continuità dei percorsi universitari agli studenti in maggiore difficoltà.
Ciclone Harry, la Regione annuncia misure straordinarie per gli universitari delle aree colpite
La Regione ha annunciato misure speciali per gli studenti universitari di Niscemi e delle zone colpite dal ciclone Harry.
Anche Schifani effettuerà un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone Harry
Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, effettuerà un sopralluogo nelle aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry.
LaPresse. . Frana a Niscemi, prosegue il lavoro dei vigili del fuoco: 675 interventi dal 25 gennaio L'emergenza in provincia di Caltanissetta non si ferma. Su 675 operazioni totali, ben 627 hanno riguardato il recupero di beni all'interno delle abitazioni situate n facebook
#Frana #Niscemi (CL), da 8 giorni #vigilidelfuoco al lavoro: centinaia gli interventi per il recupero di beni nella zona interdetta. Messi in sicurezza macchinari e attrezzature in 2 scuole, tratte in salvo opere d’arte della chiesa Maria Santissima delle Grazie con x.com
