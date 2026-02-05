niscemi interventi straordinari per gli universitari delle zone colpite dal ciclone harry

Gli studenti di Niscemi e delle zone colpite dal ciclone Harry riceveranno aiuti speciali. Il governo ha deciso di intervenire con misure straordinarie per supportare gli universitari che hanno subito danni o difficoltà a causa del maltempo. Le autorità stanno lavorando per mettere a disposizione risorse e assistenza, cercando di ripristinare la normalità il prima possibile.

Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, effettuerà un sopralluogo nelle aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry.

