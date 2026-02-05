Niscemi crolli vicino alla biblioteca Oltre 1600 gli sfollati

A Niscemi una frana ha causato il crollo vicino alla biblioteca, costringendo oltre 1.600 persone a lasciare le proprie case. Finora, 371 famiglie hanno chiesto aiuto e contributi per ricostruire la loro quotidianità. La situazione resta critica e le autorità stanno valutando come intervenire rapidamente.

