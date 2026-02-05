A Niscemi la frana continua a fare danni. Nuovi crolli si sono verificati questa mattina vicino alla biblioteca privata «Angelo Marsiano». L’edificio, che ospita oltre 4 mila volumi storici, rischia di crollare da quando si è aperto l’imponente smottamento sul ciglio. La situazione resta critica e le autorità monitorano da vicino la zona.

Ancora crolli sul ciglio della frana di Niscemi. Cedimenti si sono registrati a ridosso della biblioteca privata «Angelo Marsiano», edificio in bilico dal giorno in cui si è verificato l’imponente smottamento e che custodisce oltre 4 mila volumi storici e con essi la memoria del paese nisseno. Questa notte a Niscemi ha piovuto ininterrottamente e la pioggia contribuisce a provocare nuovi cedimenti. Sabato scorso era crollata una palazzina di tre piani, sempre nel quartiere Sante Croci, il più colpito dall’evento franoso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Frana di Niscemi, nuovi crolli vicino alla biblioteca del paese

Approfondimenti su Niscemi Frana

Nella zona colpita dalla frana a Niscemi, i cedimenti continuano ad allargarsi.

Un nuovo crollo si è verificato questa mattina nel centro di Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Ecco cosa è successo a Niscemi e cosa ha causato la frana; Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Niscemi, la frana continua: cosa sta succedendo davvero sotto la collina; Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa.

Avviato il monitoraggio scientifico della frana a Niscemi facebook

#Frana #Niscemi (CL), prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco: dal 25 gennaio svolti 675 interventi, 627 solo per operazioni di recupero beni nella zona interdetta. Monitorati edifici e suolo a monte della frana con apposite strumentazioni e rilevatori di moviment x.com