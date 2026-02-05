Frana di Niscemi nuovi crolli vicino alla biblioteca del paese

A Niscemi la frana continua a fare danni. Nuovi crolli si sono verificati questa mattina vicino alla biblioteca privata «Angelo Marsiano». L’edificio, che ospita oltre 4 mila volumi storici, rischia di crollare da quando si è aperto l’imponente smottamento sul ciglio. La situazione resta critica e le autorità monitorano da vicino la zona.

Ancora crolli sul ciglio della frana di Niscemi. Cedimenti si sono registrati a ridosso della biblioteca privata «Angelo Marsiano», edificio in bilico dal giorno in cui si è verificato l’imponente smottamento e che custodisce oltre 4 mila volumi storici e con essi la memoria del paese nisseno. Questa notte a Niscemi ha piovuto ininterrottamente e la pioggia contribuisce a provocare nuovi cedimenti. Sabato scorso era crollata una palazzina di tre piani, sempre nel quartiere Sante Croci, il più colpito dall’evento franoso. 🔗 Leggi su Feedpress.me

