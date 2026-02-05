L’assessore Lo Verso ha spiegato perché non ha votato sul bilancio. Dice che ci sono troppi tagli a cultura ed edilizia scolastica, e per questo ha deciso di astenersi. La sua scelta ha suscitato alcune polemiche, ma lui ribadisce che la priorità resta la tutela di servizi essenziali per i cittadini.

Assessore non vota bilancio: "Tagli a cultura, giovani e scuole. Respingo accuse di incoerenza da Russo". Riceviamo e pubblichiamo la nota del l’assessore Fabrizio Lo Verso, in risposta alle dichiarazioni del consigliere comunale del Partito Democratico Sandro Russo. “In merito alle recenti dichiarazioni del Consigliere Sandro Russo riguardanti la mia posizione sul bilancio, desidero chiarire le ragioni che mi hanno portato a non partecipare al voto in Giunta. Ho ritenuto quindi di non partecipare alla votazione del bilancio in Giunta, sperando di poterlo migliorare in Consiglio Comunale. Auspico infatti che il Consiglio comunale e i gruppi della maggioranza che lo compongono, possano aumentare questi stanziamenti, dando la giusta attenzione alla cultura, ai giovani e alle scuole. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - “Niente voto sul bilancio: troppi tagli a cultura ed edilizia scolastica”, la posizione dell’assessore Lo Verso

La Città Metropolitana di Roma Capitale ha approvato il bilancio previsionale per il triennio 2026-2028, con risorse destinate alla sicurezza stradale e all'edilizia scolastica.

