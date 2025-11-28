Bilancio Piciocchi | Tagli alla cultura La giunta replica | Le risorse aumentano

Genovatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Botta e risposta sul tema della cultura, con il capogruppo di Vince Genova (ed ex vicesindaco della giunta di centrodestra) Pietro Piciocchi che accusa l'amministrazione Salis di aver tagliato fondi. “In commissione bilancio - accusa Piciocchi - è emerso che la giunta ha dimezzato il contributo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Bilancio, Piciocchi: "Tagli alla cultura". La giunta replica: "Le risorse aumentano" - Botta e risposta sul tema della cultura, con il capogruppo di Vince Genova (ed ex vicesindaco della giunta di centrodestra) Pietro Piciocchi che accusa l'amministrazione Salis di aver tagliato fondi. Come scrive genovatoday.it

Bilancio di previsione, Piciocchi: “Dimezzato il contributo per il Ducale, ridotto per il Carlo Felice” - "Sorprendente che, durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio tenutasi lunedì scorso, la Giunta abbia completamente omesso di informare su queste pesanti riduzioni" ... Secondo msn.com

Bilancio: Pd, causa buco sanità non ci sono risorse per cultura - Ci sono 17 milioni in più di tagli sul 2026/27 per il Patto di Stabilità del Governo Meloni". Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bilancio Piciocchi Tagli Cultura