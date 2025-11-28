Bilancio Piciocchi | Tagli alla cultura La giunta replica | Le risorse aumentano
Botta e risposta sul tema della cultura, con il capogruppo di Vince Genova (ed ex vicesindaco della giunta di centrodestra) Pietro Piciocchi che accusa l'amministrazione Salis di aver tagliato fondi. “In commissione bilancio - accusa Piciocchi - è emerso che la giunta ha dimezzato il contributo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
La Giunta Salis vara il primo bilancio per Genova: un bilancio responsabile e di svolta. Da una parte si mette in sicurezza AMT, dopo anni di malagestione targata Bucci-Piciocchi. Dall’altra segna un’inversione di rotta rispetto al passato, rimettendo al centro i - facebook.com Vai su Facebook
Bilancio di previsione, Piciocchi: “Dimezzato il contributo per il Ducale, ridotto per il Carlo Felice” - "Sorprendente che, durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio tenutasi lunedì scorso, la Giunta abbia completamente omesso di informare su queste pesanti riduzioni" ... Secondo msn.com
Bilancio: Pd, causa buco sanità non ci sono risorse per cultura - Ci sono 17 milioni in più di tagli sul 2026/27 per il Patto di Stabilità del Governo Meloni". Scrive ansa.it