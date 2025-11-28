Bilancio Piciocchi | Tagli alla cultura La giunta replica | Le risorse aumentano

Botta e risposta sul tema della cultura, con il capogruppo di Vince Genova (ed ex vicesindaco della giunta di centrodestra) Pietro Piciocchi che accusa l'amministrazione Salis di aver tagliato fondi. “In commissione bilancio - accusa Piciocchi - è emerso che la giunta ha dimezzato il contributo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it