Nginx compromesso | attacco mirato a file configurazione per redirigere traffico web

Un attacco mirato sta colpendo server NGINX in tutto il mondo. Gli hacker cercano di modificare i file di configurazione per reindirizzare il traffico web verso infrastrutture sotto il loro controllo. Le aziende e gli amministratori di sistema sono invitati a controllare i propri sistemi e a rafforzare le difese.

Un attacco mirato sta colpendo installazioni NGINX in tutto il mondo, con l'obiettivo di reindirizzare il traffico web verso infrastrutture controllate da attaccanti. Si tratta di un caso particolare di compromissione non derivante da vulnerabilità software, bensì da modifiche nei file di configurazione, uno stile di attacco che rende difficile il riconoscimento dell'intervento. La campagna, scoperta dai ricercatori di Datadog Security Labs, coinvolge soprattutto domini con TLD assegnati ad Asia meridionale e orientale — tra cui.in,.id,.bd e.th — ma non esclude l'ambiente governativo e accademico, con domini.

