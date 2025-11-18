Attacco mirato israeliano nel campo profughi di Ain al-Hilweh | undici morti e diversi feriti

Cinque persone sono state uccise in un attacco mirato condotto da Israele contro un’auto all’interno del campo profughi palestinese di Ain al-Hilweh, nel sud del Libano. Secondo i media libanesi, il raid avrebbe causato un totale di 11 vittime. L’esercito israeliano ha confermato l’operazione, affermando di aver colpito “terroristi di Hamas impegnati in attività operative”. Cosa riportano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

