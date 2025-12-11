Minala torna a parlare | Le polemiche sull’età un attacco mirato E l’Inter…

Minala, ex centrocampista della Lazio, torna a commentare le polemiche sulla sua età, definendole un attacco mirato. L’intervista svela il suo punto di vista e le sue riflessioni sul tema, coinvolgendo anche l’Inter. Un'occasione per fare chiarezza su una vicenda che ha suscitato discussioni nel mondo del calcio.

Inter News 24 L’ex centrocampista della Lazio Minala è tornato a parlare delle polemiche sulla sua età. Poi le dichiarazioni anche sull’Inter. L’ex centrocampista della Lazio Minala ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni su Inter e sulle polemiche riguardanti la sua età. ULTIMISSIME SULL’INTER INTERESSE DELL’INTER – « Udinese, Inter, Milan, Roma e infine Napoli, dove rimasi quasi un anno. Nacque tutto grazie a Vincenzo Raiola, fratello di Mino, l’agente che mi seguiva all’epoca. Mi ritrovai ad allenarmi accanto a Cavani e Hamsik, con Mazzarri allenatore, facendo avanti e indietro da Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Minala torna a parlare: «Le polemiche sull’età un attacco mirato. E l’Inter…»

