Nevicata e strada scivolosa | incidente sul Maloja

Questa mattina sulla strada principale di Sils im Engadin si è verificato un incidente tra due auto. La causa principale è stata la forte nevicata che ha reso il fondo stradale scivoloso. Per fortuna, nessuno è rimasto gravemente ferito, ma la circolazione è stata rallentata per alcune ore. La Polizia ha intervenuto sul posto per gestire il traffico e chiarire la dinamica dello scontro.

Scontro tra due auto nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio sulla strada principale di Sils im Engadin, in Alta Engadina, condizionato dalla forte nevicata in corso e dal fondo stradale reso scivoloso dalla neve. Una donna è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari.

