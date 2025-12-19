Olio in strada nel centro di Como | pavimentazione scivolosa tra via Boldoni e via Luini intervento di messa in sicurezza

Mattinata movimentata a Como a causa di una perdita di olio o liquido viscoso che ha provocato una pavimentazione scivolosa tra via Boldoni e via Luini. Interventi di messa in sicurezza sono in corso per evitare incidenti e ripristinare la normale fruibilità dell’area. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

© Quicomo.it - Olio in strada nel centro di Como: pavimentazione scivolosa tra via Boldoni e via Luini, intervento di messa in sicurezza Mattinata complicata nel centro storico di Como per una perdita di olio, o comunque di un liquido viscoso, che ha reso scivolosa la pavimentazione in pietra tra via Boldoni e via Luini. La segnalazione è scattata intorno alle 8 di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, quando alcuni passanti e.

Auto operatrice perde olio in strada: chiuso un tratto di via della Corazzata a Ostia - Un’auto operatrice perde olio in strada e provoca la chiusura di un tratto di via della Corazzata a Ostia per consentire le operazioni di ripulitura dell’asfalto. msn.com

