Ubriaca al volante si ribalta sul Maloja | nei guai una 33enne italiana

Giovedì sera, poco prima delle 21, una donna italiana di 33 anni è rimasta coinvolta in un incidente sulla Malojastrasse H3, nel comune di Sils im Engadin. L’incidente, avvenuto mentre era alla guida in stato di ebbrezza, ha portato al ribaltamento del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e la conducente è stata sottoposta ai controlli di rito.

