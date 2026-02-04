È finito nei guai un ragazzo di 16 anni di Monzambano, che ha attirato l’attenzione dei carabinieri con un comportamento strano. Quando i militari si sono avvicinati, il giovane ha iniziato a muoversi in modo nervoso e ha cercato di nascondere quello che aveva in tasca. Alla fine, i controlli hanno portato alla scoperta di un tirapugni, uno scalpello e un pugnale, tutti nascosti in modo non autorizzato. Ora il ragazzo è stato denunciato per possesso di armi proibite.

Monzambano (Mantova), 4 febbraio 2026 – I carabinieri di Monzambano si sono insospettiti quando il ragazzino, vedendoli, ha assunto un atteggiamento sospetto. Una reazione che l’ha tradito e così è stato denunciato per porto abusivo d’armi. Ma andiamo con ordine. È successo ieri mattina all’alba: i militari, durante un normale controllo del territorio, hanno notato un ragazzo fermo alla fermata dell’autobus il quale, alla vista dei carabinieri, ha reagito in modo strano. I militari hanno voluto vederci chiaro e hanno così deciso di operare un controllo. Il ragazzo, un 16enne del luogo, stava aspettando l’autobus per recarsi a scuola a Villafranca di Verona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Va a scuola con tirapugni, scalpello e pugnale: denunciato 16enne di Monzambano

Approfondimenti su Monzambano 16enne

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Monzambano 16enne

Argomenti discussi: Lo porto sempre con me. A scuola con il coltello a serramanico: intervengono i carabinieri; La Maratona va a Scuola 2026: educazione, volontariato e sport al Circo Massimo; Vigevano, va a scuola con una mazzetta da muratore: 15enne nei guai; Genova: va a scuola con una pistola scacciacani. Denunciato 16enne.

A scuola con un machete nello zaino: «La prof ha visto il manico e ha chiesto aiuto»È successo all’istituto superiore Giordano Bruno di Budrio; denunciato, per porto d’armi o oggetti atti a offendere, uno studente di 15 anni italiano, che non avrebbe fornito spiegazioni del perché. I ... msn.com

A 14 anni va a scuola con una pistola a salve nello zaino: denunciatoPerugia, 31 maggio 2025 – Un'adolescente di 14 anni è stato segnalato dai carabinieri dopo essere stato trovato in possesso di una pistola a salve all’interno dello zaino. L'episodio si è verificato ... lanazione.it

PARTITA DECISIVA Domenica 1 Febbraio Partita di cartello nella palestra di Monzambano, dove il Castellaro se la vedrà con il Segno per definire chi diventerà Campione d’Italia Indoor 2026 !!! Vieni a tifare i nostri ragazzi spettacolo assicurato!!!!! - facebook.com facebook