Nelle zone umide, dove la Terra respira, si assiste a un cambiamento di prospettiva. Per anni sono state considerate aree inutili, da bonificare e trasformare, ma ora si capisce che sono un patrimonio da proteggere. Questi ambienti, spesso trascurati, offrono rifugio a molte specie e contribuiscono a regolare il clima. La loro importanza sta diventando sempre più evidente, spingendo a un ripensamento delle politiche di gestione e tutela.

Le zone umide sono state considerate per lungo tempo come aree marginali e improduttive che andavano bonificate e trasformate. Solo da qualche decennio si è compresa l'importanza di questi ecosistemi preziosi e fragili. In questa settimana cade la giornata mondiale delle zone umide (2 febbraio) e sono numerose le iniziative che si stanno svolgendo in Italia e a livello internazionale per riaffermare la necessità di tutelarle.

Zabatta invita a investire nell’educazione ambientale nelle scuole.

Il 2 febbraio si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide.

