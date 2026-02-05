Nel comune brianzolo continua a saltare l' elettricità e continuerà ancora per molto

In un paese della Brianza, l’energia continua a saltare senza sosta. I residenti sono stanchi e si arrabbiano, ma non sono i soli. Anche chi ha un negozio o un’azienda sente i disagi di questa situazione. La corrente va e viene, creando problemi alle attività quotidiane e alle vite di tutti. La situazione resta difficile e sembra destinata a durare ancora a lungo.

I residenti sono esasperati. Ma lo è anche chi in paese ha un negozio o una ditta. Vivere con un costante “salto” della luce non è semplice, soprattutto se si lavora. Succede a Caponago, comune del Vimercatese con poco più di 5mila abitanti, che negli ultimi giorni sta vivendo il problema delle.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Comune Brianzolo Elettricità intermittenza: il comune brianzolo continua a vivere in isolamento elettrico In un piccolo comune del Vimercatese, Caponago, la corrente salta spesso senza preavviso. Danilo inarrestabile, ha vinto anche il Brasilerao: è il 30esimo titolo in carriera. Si fermerà oppure continuerà ancora nel prossimo futuro? Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Comune Brianzolo Argomenti discussi: Nel comune brianzolo continua a saltare l'elettricità (e continuerà ancora per molto); Olimpiadi Milano Cortina 2026: Cesano Maderno mantiene la pista del ghiaccio in piazza Esedra; ? I Ragni di Lecco portano la fiamma olimpica a 2177 metri: splende sulla Grignetta; FOCUS BM/ Serie B Emoticon - Girone A: Continua a volare Vigevano, cade la Germa Montecatini. Squillo Legnano, sorride anche Treviglio Brianza. Continua la crisi degli Herons Montecatini - di Valerio Laurenti. Nel comune brianzolo continua a saltare l'elettricità (e continuerà ancora per molto)Black-out continui. Cittadini, ma anche negozianti e imprenditori, esasperati e c'è chi a causa di queste interruzioni ha subito danni ... monzatoday.it Cross, i risultati del Brianzolo: 333 atleti al via a SeregnoHa riscosso un grande successo la seconda prova del Campionato Brianzolo organizzata dal Gs ... msn.com Anche Barzago in volo verso la luna con la missione Artemis II Il Comune brianzolo sarà a bordo della capsula Orion diretta verso la Luna. Il nome di Barzago sarà salvato su una Sd Card che viaggerà con il razzo Sls. Il sindaco Cereda: «Da lassù non esiston facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.