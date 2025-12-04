Danilo inarrestabile ha vinto anche il Brasilerao | è il 30esimo titolo in carriera Si fermerà oppure continuerà ancora nel prossimo futuro?

Danilo continua a vincere con il Flamengo. Il difensore ex Juventus e Real Madrid ha alzato anche il Brasilerao entrando nella storia del calcio Il finale del 2025 segna un capitolo memorabile nella storia del calcio sudamericano e nella carriera di Danilo Luiz da Silva. Tornato in Brasile dopo le esperienze europee, l’ex capitano della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Danilo inarrestabile, ha vinto anche il Brasilerao: è il 30esimo titolo in carriera. Si fermerà oppure continuerà ancora nel prossimo futuro?

