Danilo inarrestabile ha vinto anche il Brasilerao | è il 30esimo titolo in carriera Si fermerà oppure continuerà ancora nel prossimo futuro?

Calcionews24.com | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Danilo continua a vincere con il Flamengo. Il difensore ex Juventus e Real Madrid ha alzato anche il Brasilerao entrando nella storia del calcio Il finale del 2025 segna un capitolo memorabile nella storia del calcio sudamericano e nella carriera di Danilo Luiz da Silva. Tornato in Brasile dopo le esperienze europee, l’ex capitano della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

danilo inarrestabile ha vinto anche il brasilerao 232 il 30esimo titolo in carriera si fermer224 oppure continuer224 ancora nel prossimo futuro

© Calcionews24.com - Danilo inarrestabile, ha vinto anche il Brasilerao: è il 30esimo titolo in carriera. Si fermerà oppure continuerà ancora nel prossimo futuro?

Leggi anche questi approfondimenti

danilo inarrestabile ha vintoDanilo inarrestabile, ha vinto anche il Brasilerao: è il 30esimo titolo in carriera. Si fermerà oppure continuerà ancora nel prossimo futuro? - Il difensore ex Juventus e Real Madrid ha alzato anche il Brasilerao entrando nella storia del calcio Il finale del 2025 segna un capitolo memorabile nella s ... Secondo calcionews24.com

danilo inarrestabile ha vintoDanilo può fare la storia, l'ex Juventus in finale di Copa Libertadores con il Flamengo: sarebbe il primo a riuscirci - Danilo ha vinto molto in carriera in diversi club tra Sudamerica ed Europa ma adesso avrà l'opportunità di allungare la lista dei titoli conquistati. Si legge su ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Danilo Inarrestabile Ha Vinto