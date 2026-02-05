Elettricità intermittenza | il comune brianzolo continua a vivere in isolamento elettrico

In un piccolo comune del Vimercatese, Caponago, la corrente salta spesso senza preavviso. Le interruzioni si ripetono da giorni, lasciando residenti e attività in difficoltà. Nonostante i tentativi di riparazione, i problemi persistono, creando disagi continui. La gente si arrangia come può, aspettando che si trovi una soluzione definitiva.

**In un piccolo comune del Vimercatese, Caponago, la luce si spegne e riaccende senza motivo apparente. Per i residenti e i commercianti, il blackout è diventato una realtà quotidiana, con interruzioni che durano da giorni, senza una soluzione immediata. Il problema, che coinvolge persino l’attività delle aziende locali, è stato causato da un guasto alla rete elettrica, in parte dovuto a lavori di ampliamento effettuati da Enel.** A Caponago, un comune con poco più di cinque mila abitanti, il blackout non è più un evento isolato, bensì una routine dolorosa per molti. La notizia, diffusa in data 5 febbraio 2026, ha messo in evidenza che le frequenti cadute della corrente elettrica non sono un fenomeno casuale, bensì un problema strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caponago Vimercatese

Ultime notizie su Caponago Vimercatese

Argomenti discussi: Il paese intermittente: energia elettrica a fasi alterne, proteste e disagi. Il sindaco all'azienda: Rispondete dei danni.

