Adele batte Whitney Houston | l’album 21 supera la colonna sonora cult di The Bodyguard ed è il più venduto di tutti i tempi da una artista

Adele ha raggiunto un nuovo traguardo, con l’album “21” che ha superato la colonna sonora di “The Bodyguard” in termini di vendite, diventando il più venduto di sempre tra le opere di una artista. Le sue ballad, tra cui “Someone Like You”, si aggiungono a capolavori come “I Will Always Love You”, interpretata da Whitney Houston, e rappresentano momenti di grande rilevanza nella musica internazionale.

“Someone Like You” di Adele e “I Will Always Love You” (cover di Dolly Parton del 1974) impreziosita dalla voce di Whitney Houston sono tra le ballad più belle della storia della musica mondiale. Ma oggi Adele festeggia un nuovo primato e non a caso abbiamo citato le due hit. L’album “21” ha superato la colonna sonora cult di “The Bodyguard” di Whitney Houston, diventando l’album inciso da una artista donna più venduto di tutti i tempi. In dettaglio i numeri: il 19 gennaio il disco inciso nel 2011 dall’artista britannica ha raggiunto i 56,375 milioni, superando i 56,372 milioni dell’album del 1992 della superstar americana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

