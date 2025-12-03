Abitazioni di lusso e locali | maxi sequestro da 35 milioni di euro per due imprenditori baresi

I finanzieri del Comando provinciale di Bari, questa mattina, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di circa 35 milioni di euro. Il provvedimento è stato emesso dalla Terza Sezione Penale del Tribunale di Bari, su proposta della locale Procura: secondo la tesi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

