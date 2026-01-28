Samsung presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition per Milano Cortina 2026

Samsung ha annunciato una versione speciale del Galaxy Z Flip7 dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La società, partner ufficiale dell’evento, ha creato questa edizione esclusiva pensata appositamente per gli atleti che prenderanno parte alle competizioni. È un modo per Samsung di rafforzare il suo ruolo come sponsor globale e di lasciare un segno durante l’appuntamento sportivo più importante del prossimo inverno.

È partner Olimpico e Paralimpico globale. Samsung Electronics, Partner Olimpico e Paralimpico globale, presenta Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, l'edizione speciale realizzata in esclusiva per gli atleti che parteciperanno ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il dispositivo sarà distribuito a circa 3.800 atleti olimpici e paralimpici provenienti da 90 Paesi, accompagnandoli lungo tutta l'esperienza dei Giochi: dalla vita quotidiana nel Villaggio Olimpico ai momenti più intensi della competizione e della celebrazione. Galaxy Z Flip7 Olympic Edition sarà protagonista anche dei momenti ufficiali sul podio grazie al debutto del Victory Selfie, che per la prima volta ai Giochi Invernali consentirà non solo agli atleti delle discipline individuali, ma anche a quelli degli sport di squadra, di raccontare la propria vittoria dal punto di vista personale.

