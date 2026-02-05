Nasce la scuola di mental coaching col tridente Formelli-Nardone-Rossi

A Arezzo nasce la prima scuola di mental coaching sportivo chiamata “Mentalità Vincente”. L’obiettivo è aiutare atleti, allenatori e dirigenti a migliorare le prestazioni attraverso la crescita mentale. La scuola offrirà percorsi di formazione professionale e supporto pratico per affrontare le sfide dello sport con una mentalità più forte e vincente.

Nasce la prima scuola di mental coaching sportivo ad Arezzo. L'innovativo progetto, chiamato " Mentalità Vincente ", offrirà percorsi di sostegno rivolti ad atleti, allenatori e dirigenti sportivi per perseguire la crescita mentale come strumento per migliorare i risultati e le prestazioni e, allo stesso tempo, proporrà opportunità di formazione professionale in questo specifico ambito. La scuola nasce dall'unione di capacità, competenze ed esperienze consolidate e complementari da parte di tre professionisti accomunati dal vissuto e dalla passione per il mondo dello sport, oltre che dall'esperienza maturata come mental coach nell'ambito dell'Associazione Italiana Coach Professionisti.

