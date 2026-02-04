È nata ad Arezzo la prima scuola di mental coaching sportivo, chiamata “Mentalità Vincente”. L’obiettivo è aiutare atleti, allenatori e dirigenti a migliorare le prestazioni attraverso la crescita mentale. La scuola offrirà corsi di formazione e percorsi di supporto pratici, puntando a rafforzare la preparazione mentale nel mondo dello sport.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – . L’innovativo progetto, chiamato “Mentalità Vincente”, offrirà percorsi di sostegno rivolti ad atleti, allenatori e dirigenti sportivi per perseguire la crescita mentale come strumento per migliorare i risultati e le prestazioni e, allo stesso tempo, proporrà opportunità di formazione professionale in questo specifico ambito. La scuola nasce dall’unione di capacità, competenze ed esperienze consolidate e complementari da parte di tre professionisti accomunati dal vissuto e dalla passione per il mondo dello sport, oltre che dall’esperienza maturata come mental coach nell’ambito dell’Associazione Italiana Coach Professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce la prima scuola di mental coaching sportivo ad Arezzo

