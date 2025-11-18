Nasce la Scuola di Teatro Vasco Rossi un corso sperimentale aperto alla comunità

Modenatoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo orgogliosi di annunciare che il nuovo anno porterà con sé un’importante novità per il nostro territorio, frutto della precisa volontà del nostro concittadino, Vasco Rossi. Prenderà il via a gennaio, infatti, un corso di teatro sperimentale condotto da Andrea Ferrari e rivolto a chi ha più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Zocca, al via la nuova scuola di teatro “Vasco Rossi” - «Siamo orgogliosi di annunciare che il nuovo anno porterà con sé un’importante novità per il nostro territorio, frutto della precisa volontà del nostro concittadino, Vasco Rossi. Si legge su sassuolo2000.it

nasce scuola teatro vascoDal rock alla recitazione. Vasco promuove il teatro - Blasco ricorda il suo provino negli anni ’70: "L’arte crea impegno". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nasce Scuola Teatro Vasco