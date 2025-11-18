Nasce la Scuola di Teatro Vasco Rossi un corso sperimentale aperto alla comunità
“Siamo orgogliosi di annunciare che il nuovo anno porterà con sé un’importante novità per il nostro territorio, frutto della precisa volontà del nostro concittadino, Vasco Rossi. Prenderà il via a gennaio, infatti, un corso di teatro sperimentale condotto da Andrea Ferrari e rivolto a chi ha più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
